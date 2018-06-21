İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi patlayıcı mermiyle vurarak yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Beytüllahim kenti yakınlarındaki Beti Feccar kasabasında 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılara tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı.

Protestocuları dağıtmak için aşırı güç kullanan İsrail askerlerinin, göstericilerin üzerine patlayıcı mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinli ayağından yaralandı.

Olaylarla ilgili İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

