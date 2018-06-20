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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Halil kentinin kuzeyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi kavşağında bir Filistinlinin aracına ateş açtı. Olayda bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

El-Ehli Hastanesine kaldırılan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

Filistin ve İsrail resmi makamları ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria filistinli yaralanma

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