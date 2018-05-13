İsrail askerleri Batı Şeria’da Nekbe faaliyetine müdahale etti

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümü münasebetiyle Filistinliler tarafından düzenlenen faaliyete müdahale etti.
Filistin yönetimine bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti bünyesindeki Direnişe Destek ve Halk Eylemleri İdaresi Müdürü Abdullah Ebu Rahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından el konulması tehdidiyle karşı karşıya olan Turmusiya beldesine Filistinli aktivistler tarafından zeytin ağacı fidanları dikildiğini söyledi.
Ebu Rahmet, Filistinli aktivistlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına karşı oy kullanan ülkelerin bayraklarını kaldırdığını ifade etti.
Turmusiya beldesi yakınlarındaki Şilo Yahudi yerleşim birimi sakini Yahudi yerleşimcilerin faaliyete baskın düzenlediğini aktaran Ebu Rahmet, yaşanan arbedenin ardından İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.
Ebu Rahmet, söz konusu faaliyetin, Yahudi yerleşim birimine karşı Filistinlilerin topraklarını koruma ve Nekbe’yi anma faaliyetleri dizisinin parçası olduğunu söyledi.
- "Nekbe" nedir?
Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.
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