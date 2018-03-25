İsrail askerleri Batı Şeria'da okula baskın düzenledi

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye düzenlediği baskında 2 Filistinli öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını söyledi.

Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirten Neccar, iki öğrencinin plastik mermi ile yaralandığını aktardı.

Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor." dedi.

İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti.

İsrail tarafı 8 dönüm araziye el koyma kararının arkasında, Yahudi yerleşimcilere taş atılmasını önlemek gibi "güvenlik sebepleri" bulunduğunu iddia ediyor.