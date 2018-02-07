HABER

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Nablus'taki olaylarda 15'i gerçek, 17'si plastik mermiyle olmak üzere 32 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada, 40 Filistinlinin ise atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenleyerek, Cebel eş-Şimali Mahallesindeki bir evi abluka altına aldı.

Evde ikamet edenlerin dışarı çıkmasını isteyen askerler, çevredeki Filistinli gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinli gençler ise taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verdi.

Olaylar sırasında İsrail askerleri 9 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail makamlarından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Nablus

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Türk askerinin PKK'ya vurduğu darbenin ardından örgütte şimdi de iç çatışma çıktı!

Türk askerinin PKK'ya vurduğu darbenin ardından örgütte şimdi de iç çatışma çıktı!

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı

Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.