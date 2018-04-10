İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenleyenlere açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin doğusundaki eylemcilere açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Kudra, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.