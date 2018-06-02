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İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle bir kişinin ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı Filistinliye ilk müdahaleyi yaptığı ifade edildi ancak olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

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Filistin israil

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