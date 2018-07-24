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İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

İsrail askerlerinin attığı gaz bombası Gazze sınırında Filistinli bir çocuğu başından yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğu sınırında Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı çocuğun tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarılırken, sağlık durumu ve kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeydoğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gencin olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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