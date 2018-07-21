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İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci gözaltına aldı, darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci gözaltına aldı, darp etti

EL-HALİL (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Down sendromlu bir genci gözaltına aldığı, darp ettiği ve elinin kırılmasına neden olduğu bildirildi.

Fetih Hareketi'nin El-Halil'deki ofisinin müdürü Yunus el-Cuneydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün gösterileri bastırmak için geldiği Bab ez-Zaviye bölgesinde 26 yaşındaki Mahmud Zayid'e tüfeklerinin dipçikleriyle saldırdığını söyledi.

Askerlerin Zayid'e kasıtlı olarak saldırdığını, darp ettiğini ve yaklaşık yarım saat gözaltında tuttuğunu aktaran Cuneydi, Zayid'in devamlı olarak İsrail askerlerinin ihlallerine ve saldırılarına maruz kaldığını, sağlık durumunun anlaşılmasına rağmen provoke edildiğini kaydetti.

İsrail askerleri, El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale sırasında Down sendromlu Muhammed et-Tavil'i de gözaltına almış, daha sonra serbest bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria el halil israil

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