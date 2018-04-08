İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla kasten ezdi

EL HALİL (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli bir genci askeri araçla kasten ezerek yaraladığı bildirildi.
Halk Direniş Komitelerinin El Halil Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail askerleri, El Halil’in güneyindeki Yatta beldesinde 17 yaşındaki Nasır Abdurabbu’yu kovaladıktan sonra askeri araçla ezdi.” dedi.
Cubur, Abdurabbu’nun motosikletiyle yolda gittiği sırada İsrail askerlerince kovalandığına dikkati çekerek, “Yanına yaklaşan askeri cip, motosiklete çarpıp üstünden geçti.” ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin Filistinli genci yaralı bir şekilde yol kenarında bırakarak kaçtığını belirten Cubur, Abdurabbu’nun vücudunda bir çok kırık oluştuğunu Yatta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.
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