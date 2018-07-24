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İsrail askerleri Filistinli kadın yazarı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Filistinli kadın yazarı gözaltına aldı

EL HALİL (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan evine gece baskın düzenlediği Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır’ı gözaltına aldığı bildirildi.

Yazar Lema Hatır’ın eşi Hazım Fahuri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece evlerine baskın yaptığını, evde arama yaptıktan sonra da 42 yaşındaki eşi Hatır’ı gözaltına aldığını söyledi.

Fahuri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde görevli İsrail istihbarat yetkilisinin iki hafta önce kendilerini ifadeye çağırdığını ve eşini tutuklamakla tehdit ettiğini dile getirdi.

Filistin’in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan aktivist yazar Hatır, 5 çocuk annesi. Eşi Fahuri’nin verdiği bilgiye göre Hatır, sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik bir hastalığa sahip.

Hatır’ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu “Yahya” ile vedalaştığı anın fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, Filistin kamuoyunda duygusal infiale yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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