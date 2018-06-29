İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi daha şehit etti

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el-Hamayide şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin kullandığı merminin karnına ve ayağına isabet etmesi sonucu Hamayide'nin şehit olduğunu kaydetti.

Sözcü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 13 yaşındaki bir çocuğun şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3'ü ilk yardım görevlisi, 6'sı çocuk, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 310 kişinin farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktaran Kudra, yaralılardan 177'sinin olay yerinde tedavi edildiğini, 133'ünün ise hastanelere kaldırıldığını ifade etmişti.