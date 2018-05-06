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İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Beha Abdurrahman Kadih (23) ve Muhammed Halid Ebu Rayde (20) isimli 2 Filistinlinin şehit olduğunu kaydetti.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail askerlerinin Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik tellerini geçmeye çalışan 3 kişiye ateş açtığı ve söz konusu kişilerden 2'sinin öldürüldüğü" belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
2 Filistinli Gazze-İsrail sınırı Han Yunus israil

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