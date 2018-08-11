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İsrail askerleri Gazze sınırında 2 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine katılanlara ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine katılan 2 Filistinli gencin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş ediyor.

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ABD "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze israil

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