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İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırındaki gösteriler sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığını söyledi. Kudra, saldırıda 8 Filistinlinin yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sözcü Kudra, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan Filistinlilerin sayısının 3 bin 88'e ulaştığını kaydetti.

Barışçıl gösterilerde bugüne kadar 32 Filistinli ise İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit oldu.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze İsrail ordusu

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