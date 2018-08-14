İsrail askerleri Gazze sınırında bir çocuğu yaraladı

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında Filistinli bir çocuğu yaraladı.
Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki barışçıl eylemlere katılanların üzerine ateş açması sonucu başına kurşun parçası isabet eden 12 yaşındaki Filistinli çocuk yaralandı.
Yaralı çocuğun, tedavi için Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.
Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!
Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!
FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir
Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...
Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Yüzde 40 zam kapıda!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum