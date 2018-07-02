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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi şehit etti, bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre askerler, Refah kentinin doğusunda sınırı geçen Filistinli bir gruba ateş açtı. Olayda Filistinli grup içindeki gençlerden birinin şehit edildiği, birinin ağır şekilde yaralandığı ve bir diğerinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu gençlerin "sınırı geçerek İsrail keskin nişancıları için ayrılan alanı molotof kokteylleri ile ateşe vermeye çalıştığı" ileri sürülen İsrail açıklamasında, Gazze sınırında yaşanan olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğu iddia edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki bir gencin yaralandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze İsrail ordusu

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