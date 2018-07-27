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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Gazi Ebu Mustafa (43) isimli Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 10 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Ebu Mustafa'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 153'e ulaştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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