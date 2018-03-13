HABER

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu sınırında 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 28 yaşındaki bir Filistinli gencin, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığını belirtti.

Kudra, sağlık ekiplerinin yaralı genci tedavi için hastaneye kaldırdığını ifade etti.

Olayın sebebi henüz bilinmiyor ancak İsrail askerleri genelde sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açıyor.

Olayla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil askerleri 1 Filistinli yaralandı Gazze sınırında gerginlik

En Çok Okunan Haberler

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.