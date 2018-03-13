İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu sınırında 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 28 yaşındaki bir Filistinli gencin, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığını belirtti.
Kudra, sağlık ekiplerinin yaralı genci tedavi için hastaneye kaldırdığını ifade etti.
Olayın sebebi henüz bilinmiyor ancak İsrail askerleri genelde sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açıyor.
Olayla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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