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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösteriye müdahale ederek bir Filistinliyi yaraladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi sınırında gösteri düzenleyen Filistinli gruba İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

- Yaralı Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cibaliya Gazze israil

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