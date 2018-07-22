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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda sınıra yakın bir bölgede yürüyen gençlere gerçek mermiyle ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları ve yaralılara acil müdahalede bulunan sağlık çalışanlarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze sınırı bölgesine yakın bir noktada bulunan gençlere gerçek mermiyle ateş açması sonucu bir genç ayağından yaralandı.

Yaralı, Gazze'nin batısındaki Şifa hastanesinde tedavi altına alındı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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