İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Kadın Komitesi, bugünkü etkinliğe "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırmak İçin Filistinli kadınlar" ismini vermişti.

Bugün yüzlerce Filistinli kadın, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Gazze sınırına gelmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı ve gazdan etkilendiği bildirildi.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

