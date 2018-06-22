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İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:36 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirini vurdu. Sol elinden yaralanan muhabir Ali Cadallah hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl göstericilere müdahaleye devam ediyor.

ANADOLU AJANSI MUHABİRİ SOL ELİNDEN VURULDU

Gösterileri takip için bölgede bulunan AA foto muhabiri Ali Cadallah, askerlerin açtığı ateş sonucu sol elinden gerçek mermi ile yaralandı. Cadallah, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİLİSTİNLİLER GAZZE SINIRINDAKİ 5 NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLİYOR

Filistinliler, Gazze sınırı boyunca beş noktada Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında "Yaralılara Vefa Cuması" adıyla gösteriler düzenliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİLER KULLANIYOR

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor. (AA)

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