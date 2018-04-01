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İsrail askerleri Gazze'de 11 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 Filistinli yaralandı

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında bugün düzenlenen eylemlerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 Filistinlinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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