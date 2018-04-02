İsrail askerleri Gazze'de 12 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 12 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze'nin doğu sınırındaki bazı bölgelerde bugün düzenlenen eylemlere yine göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını belirtti. Kudra ayrıca onlarca Filistinlinin atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.