İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
İki kişi de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yaralanan ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen kişilerin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere müdahalesinde de 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.
AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti
İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar
Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Bu tehlikeye dikkat! Eğer koku alamıyorsanız...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 0 yorum