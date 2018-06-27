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İsrail askerleri Gazze'de 4 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında 4 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Refah kentinin doğu sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gösteri düzenleyen Filistinli bir gruba müdahale etti.

İsrail askerlerinin protestocu gruba gerçek mermilerle ateş açması sonucu 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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