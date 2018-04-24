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İsrail askerleri Gazze'de barışçıl göstericilere ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, abluka nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze sınırında barışçıl eylem düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Olayda Cibaliya Mülteci Kampı sınırında 2, Han Yunus sınırında 1 kişi olmak üzere 3 Filistinlinin ayağından yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların tedavi için hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam ediyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.

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