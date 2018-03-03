İsrail askerleri Gazze'de Filistinli bir çiftçiyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki tarım arazilerine doğru açtığı ateş sonucu 1 Filistinli çiftçinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli çiftçinin sırtından yaralandığını belirtti.
Kudra, yaralı Filistinlinin ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldığını aktardı.
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