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"İsrail askerleri göstericilere ateş etme hakkına sahip değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy: "Bir kafeste yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Bu insanların içinde bulundukları bu kafesten çıkmak istemelerinden daha meşru ne olabilir?" "İşgal, uluslararası camia bu konuya müdahale etmediği sürece devam edecektir" "ABD, İsrail'e verdiği gözü kapalı destekle artık Filistin ile İsrail arasında ara bulucu olmadığını resmen ilan etmiştir"

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin "meşru hakları" olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin göstericilere ateş etme hakkı olmadığını söyledi.

Levy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin 60 Filistinliyi şehit etmesinin tam anlamıyla bir katliam olduğunu belirtti.

ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail'in ne isterse yapabileceğini düşünen garip bir hal aldığını belirten Levy, İsrail askerlerinin bugün düzenlenecek gösterilerde düne göre daha sert olabileceğini dile getirdi.

- İsrail kamuoyundaki görüşler "inanılmaz"

Gazze'deki olaylar karşısında İsrail halkının duyarsızlığına da tepki gösteren Levy, kamuoyundaki görüşler için "İnanılmaz bir şey." ifadesini kullandı.

Levy, dün Gazze sınırında yaşananlar karşısında İsraillilerinin tepki göstermemesinin kendisini şok ettiğini ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'unun Gazze sınırındaki olaylarla ilgili İsrail'in "meşru savunma" yaptığı yönündeki açıklamasına da değinen Levy, İsrail'in sınırı geçmeye çalışanları durdurma hakkının olduğunu ancak bunun gerçek mermi kullanmak anlamına gelmediğini söyledi.

"İsrail askerleri göstericilere ateş etme hakkına sahip değil." diyen Levy, sınırı ihlal etmek isteyenlere karşı gerçek mermi kullanmak yerine farklı önlemler alınabileceğini vurguladı.

- "Bir kafeste yaşayan ve bu kafesten çıkmak isteyen insanlarla karşı karşıyayız"

Levy, gösterilerin asıl nedeninin İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı gayri meşru abluka olduğunu ve bu konunun sorgulanması gerektiğini kaydetti.

İsrailli yazar, "Bir kafeste yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Bu insanların içinde bulundukları bu kafesten çıkmak istemelerinden daha meşru ne olabilir?" ifadesini kullandı.

- "Uluslararası camia müdahil olmadan işgal sona ermez"

İsrail'in çok güçlü Filistin'in ise zayıf olması nedeniyle Filistin toprakları üzerindeki işgalin kendiliğinden son bulmayacağına dikkati çeken Levy, uluslararası camianın soruna müdahil olması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası camia bu soruna müdahale etmedikçe ne bir süreç ne de yeni bir gelişme olacağına dikkati çeken Levy, "İşgal, uluslararası camia bu konuya müdahale etmediği sürece devam edecektir." dedi.

- Trump'ın dünkü konuşması bir "şaka"

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması töreninde yayınlanan video mesajında "Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana oldukları" yönündeki açıklamasının bir "şaka" olduğunu söyleyen İsrailli yazar, kimsenin bu açıklamayı ciddiye almadığını ifade etti.

Levy, Washington yönetiminin İsrail'e olan desteğine atıfta bulunarak, "ABD, İsrail'e verdiği gözü kapalı destekle artık Filistin ile İsrail arasında ara bulucu olmadığını resmen ilan etmiştir." diye konuştu.

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Gazze gideon levy israil

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