İsrail askerleri İslami Cihad yetkilisini gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir İslami Cihad Hareketi yetkilisini gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'nın Ceberiyyat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
Askerler, İslami Cihad yetkililerinden Bessam es-Sadi'yi (58) gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Hareketten Sadi'nin gözaltına alınmasının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bessam es-Sadi daha önce de pek çok kez gözaltına alınmış ve 12 yılı aşkın bir süre hapiste tutulmuştu.
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