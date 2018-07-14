İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi yaraladı

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin Nablus'taki Asira el-Kıbliyye köyünde halka plastik mermi ile ateş açtığı, olayda bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
AA muhabirine konuşan Asira el-Kıbliyye Köy Meclisi Başkanı Hafız Salih, köy yakınındaki Tzur Yitzhak Yahudi yerleşim biriminin güvenliğinden sorumlu kişinin, köydeki evlere ateş açtığı ve provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
Salih, olay yerine İsrail askerlerinin gelmesiyle gerginliğin daha da arttığını belirterek, askerlerin müdahale sırasında yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını söyledi.
Köy Meclisi Başkanı Salih, bölge sakinlerinden birinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiğini ifade etti.
Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlilere, ikamet ettikleri yerlere, tarım arazilerine ve araçlarına sık sık saldırıda bulunuyor.
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