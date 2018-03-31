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İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan bazı gruplar protesto gösterisi düzenledi

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede orantısız güç kullanarak 15 Filistinliyi şehit etmesini protesto etti.

Levent'teki İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan Özgür-Der üyeleri, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıdı.

Burada açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, her yıl Toprak Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkının sürgün edilmesini kabul etmediğini belirtmek için yürüyüşler düzenlediğini söyledi.

Gazze'de binlerce insanın İsrail'in işgaline karşı protesto amaçlı dün yürüdüklerini hatırlatan Kaya, ''İsrail Müslümanları asla sindiremez. Bütün bu zorluklara rağmen, bizler direnenlerin kazanacağını, muzaffer olacağını biliyoruz.'' dedi.

Halkevleri üyesi bir grup ise İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Cihan Uyanık, dün Filistinlilerin ''Büyük geri dönüş yürüyüşü'' adıyla yaptıkları eylemlere İsrail tarafından saldırılar yapıldığını aktararak, ''Şimdiye kadar 15 Filistinli hayatını kaybetti, binden fazlası da yaralandı. İsrail'in işgal ve katliamlarına karşı Filistin halkının yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, protestolar sonlandırıldı.

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İsrail'in Batı Şeria'daki "Toprak Günü" gösterilerine müdahalesi konsolosluk protesto

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