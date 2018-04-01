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İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede orantısız güç kullanarak 15 Filistinliyi şehit etmesini protesto etti.

Levent'teki İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyelerine Saadet Partili'ler de destek verdi. Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlar taşılan grup, tekbir getirip, "kahrolsun İsrail" sloganları attı. Bazı vatandaşlar, "Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez" yazılı pankart açtı.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut, Filistinlilere destek vermek için bir araya toplandıklarını belirtti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de "Ne acıdır ki 61 yıldır 'kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz. Ama her geçen gün İsrail büyüyor, güçleniyor. Bunun bir tek sebebi var. Bizim İslam dünyası olarak İsrail'i güçlü görmemiz. İsrail'in arkasındaki ABD'yi güçlü görmemiz." dedi.

Açıklamaların ardından dua eden grup daha sonra İsrail bayrağını yaktı.

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