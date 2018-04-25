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İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ederken 13 Nisan'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan gazeteci Ebu Hüseyin şehit düştü

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettiği sırada 13 Nisan'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Filistinli gazetecinin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırındaki gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurulan 24 yaşındaki gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, tedavi gördüğü Tel Aviv'deki hastanede şehit düştü.

Yerel bir ajansta fotoğrafçı olarak görev yapan Ebu Hüseyin, geçen hafta İsrail ablukası altındaki Gazze'den, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'taki bir hastaneye sevk edilmişti.

Ebu Hüseyin, sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine salı akşamı Ramallah'tan Tel Aviv'deki hastaneye kaldırılmıştı.

- İsrail 1 hafta Gazze'den sevkine izin vermedi

İsrail yönetimi, Ebu Hüseyin'in tedavi amacıyla Gazze'deki hastaneden Ramallah'a sevkine yaklaşık bir hafta izin vermemişti.

Ahmed Ebu Hüseyin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen ikinci Filistinli gazeteci oldu.

Daha önce de Filistinli gazeteci Yasir Murteca, 7 Nisan'da Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

- Şehit sayısı 42'ye yükseldi

Ebu Hüseyin'in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinli sayısı 42'ye yükseldi.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin orantısız güç kullanımı ve göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu 4 bine yakın Filistinli de yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin gazeteci israil

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