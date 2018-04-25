İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci şehit oldu

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettiği sırada 13 Nisan'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Filistinli gazetecinin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırındaki gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurulan 24 yaşındaki gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, tedavi gördüğü Tel Aviv'deki hastanede şehit düştü.

Yerel bir ajansta fotoğrafçı olarak görev yapan Ebu Hüseyin, geçen hafta İsrail ablukası altındaki Gazze'den, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'taki bir hastaneye sevk edilmişti.

Ebu Hüseyin, sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine salı akşamı Ramallah'tan Tel Aviv'deki hastaneye kaldırılmıştı.

- İsrail 1 hafta Gazze'den sevkine izin vermedi

İsrail yönetimi, Ebu Hüseyin'in tedavi amacıyla Gazze'deki hastaneden Ramallah'a sevkine yaklaşık bir hafta izin vermemişti.

Ahmed Ebu Hüseyin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen ikinci Filistinli gazeteci oldu.