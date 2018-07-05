"İsrail askerleri Türk bayrağından rahatsız oldukları için bana ateş etti"

ESAT FIRAT / SAİD İBİCİOĞLU - Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, askerlerin Türk bayrağını kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti. İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmeyen 20 yaşındaki Emin Selim, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Şucaiyye beldesinde yer alan evlerinin kapısını AA ekibine açtı. Sınırda yaralandığı salı günü yaşananları anlatan Selim, Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak daha önce de yaptığı gibi Türk bayrağı taşıdığını dile getirdi. "Türk bayrağı kaldırarak, Türkiye'ye Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istedim." diyen Filistinli genç, İsrail askerlerinin 12 yıldır kuşatma altındaki Gazze'de Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsız oldukları için kendisine ateş ettiğini söyledi. - "Erdoğan'ın Filistin halkıyla birlikte kahramanca duruşundan rahatsız oluyorlar" Selim, "İsrail askerleri bu bayrağı kasıtlı olarak hedef aldılar. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkıyla birlikte kahramanca duruşundan rahatsız oluyorlar." dedi.

Gazze sınırında yaşanan olaylarda Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini ilk defa taşımadığını belirten Selim, "Bayrağı kaldırmakla aynı zamanda 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı Erdoğan'ı kutlamak istedim. Çünkü bu lider geçen yıllar boyunca hep yanımızda durdu, destek oldu, bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı. - Daha önce de 3 kez yaralandı Gazze sınırında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince hedef alınan Selim, sol ayağında meydana gelen kırıklar nedeniyle yatağa düştü. Ancak bu ilk değildi. Filistinli genç 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde daha önce de 3 kez yaralandığını söyledi. İlk kez İsrail'in 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği büyük katliam sırasında yaralandığını belirten Selim, yaklaşık üç hafta önce yine sol ayağına gelen şarapnel parçasıyla ikinci kez, birkaç gün önce de İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün kafasına çarpmasıyla üçüncü kez yaralandığını aktardı. - Annesi şehitlerin acısına dayanamadı Filistinli genç Emin Selim, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki katliam günü olarak anılan 14 Mayıs'ı unutamadığını ifade etti.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde o gün Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 60 kişi şehit oldu. Selim de 14 Mayıs sabahı annesiyle vedalaşarak evinden çıktığını ve şehit ya da yaralı olarak dönerse annesine ağlamaması nasihatinde bulunduğunu söyledi. Ancak Selim, yaralı döndüğü evinde annesini bir daha göremedi. Çünkü kendi ifadesiyle, annesinin kalbi şehitlerin acısına daha fazla dayanamadı ve Selim o gün en yakınını kaybetti. - Cuma günü yeniden gösterilere katılmayı planlıyor "Gösterilere katılan tüm gençler annemin evlatlarıydı. Ancak artık annemin vefatından sonra vatanımdan başka annem yok." diyen Filistinli genç, yaralı olmasına rağmen cuma günü yeniden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmaya hazırlanıyor. Bu cuma düzenlenecek gösterilere önüne Türk bayrağı, arkasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını bastırdığı kırmızı tişörtüyle katılmayı planlayan Türkiye sevdalısı Selim, "İsrail'in mermileri, Filistin halkını korkutamaz ve dönüş hakkı talebinden alıkoyamaz." diye konuştu.