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İsrail askerleri, üç Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, üç Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla 3 Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik çitini geçen ve askeri devriye aracına doğru patlayıcı atan 2 Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü." ifadesini kullandı.

Adraee, ayrıca "2 kişinin İsrail'e sızmaya ve güney sınırındaki güvenlik çitine zarar vermeye çalıştığını" iddia ederek, "İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu birinin öldürüldüğünü, diğerinin gözaltına alındığını" belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Adraee Gazze israil şehit

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