İsrail askerleri üniversite öğrencilerine müdahale etti: 8 yaralı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriye müdahalesinde, 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin, geçen çarşamba öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi.

İsrail askerlerinin, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösteride, Filistinliler taş atarak, araç lastiklerini ateşe verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilirken, yaralılardan başına kurşun isabet eden bir kişinin ise durumun ağır olduğu aktarıldı.

İlk yardım ekiplerinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirmişti.