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İsrail askerlerince öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin geçen hafta Batı Şeria'da yaraladığı ve dün şehit düşen 15 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin geçen hafta Batı Şeria'da yaraladığı ve dün şehit düşen 15 yaşındaki Filistinli çocuk için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin 14 Mayıs'ta ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto için Ramallah-El-Bire kentlerinin kuzey girişinde düzenlenen gösterilerde silahla yaralaması sonucu dün şehit olan Udey Ekrem Ebu Halil'in naaşı Ramallah Tıp Kompleksi’nden doğduğu Ayn Sinya beldesine getirildi.

Ayn Sinya’daki camide kılınan cenaze namazının ardından Ebu Halil’in cenazesi belde kabristanına defnedildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlemiş, İsrail askerleri eylem yapan Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrailli askerlerin, Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla kişi şehit olmuş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Ramallah

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