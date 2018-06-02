ESAT FIRAT - Henüz 21 yaşında olan ve Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale ederek, kadın, çocuk, yaşlı ve gazeteci demeden Filistinlileri şehit eden İsrail askerlerinin son kurbanı oldu.

Neccar'ın üzerindeki beyaz forması da onu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında sivil insanlara yönelik korkunç vahşetinden koruyamadı.

Gönüllü hemşire ya da Filistinlilerin ona taktığı isimle “yardım meleği”, 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden iki gün sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında yaşanan olaylarda İsrail askerlerince yaralanan Filistinlilere gönüllü bir şekilde müdahale etmenin kendisi için “kolay” bir karar olmadığını söylemişti.

Neccar, görevini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum." demişti.

“Bu görevin genç bir kadın için kolay olmadığını biliyorum ancak, yaralılara ve zor durumda olanlara yardım etmek için girdiğim bu yolu tamamlamaya kararlıyım.” diyen Rezzan, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 10. haftasında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin yardımına koşarken İsrail keskin nişancılarının hedefi oldu.