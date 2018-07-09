İsrail askerlerinden 15 Filistinliye gözaltı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlardan 2'sinin eski mahkum olduğu kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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