İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

El Halil Kentinin Kapatılmasına Karşı Ulusal Kampanya Koordinatörü Hişam eş-Şerbati, kentte düzenlenen gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in, kontrol noktaları ve Yahudi yerleşim birimleri nedeniyle Eski Belde'nin (Eski El Halil) parçalanmasına ve birbirinden izole edilmesine neden olan El Halil kentini kapatma politikasını sona erdirmesinin zamanı gelmiştir." dedi.

Açıklamada, bazı yaralıların tedavi için Filistin hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında kullandığı gerçek mermiyle yaralanan 5 kişi ve plastik mermiyle yaralanan 5 kişinin ile birlikte göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

"Bugünkü sloganımız, güvenli ve barış içinde yaşamak için, (El Halil kentinin farklı yerlerinde kurulan) Yahudi mahallelerini kaldırın ve Yahudi yerleşimcileri El Halil kentinden çıkarın." diye konuşan Şerbati, gösterinin, El Halil kentinde 24 yıl önce gerçekleştirilen katliamın yıl dönümü dolayısıyla yapılacak programının bir parçası olduğunu söyledi.

El Halil Kentinin Kapatılmasına Karşı Ulusal Kampanya, Filistinli gruplar ve komitelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da bünyesinde barındırıyor.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölerek yüzde 45'ini Müslümanlara, yüzde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmişti.

Hazreti İbrahim Camisi, El Halil kentinin İsrail işgali altındaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 İsrail askerinin himaye ettiği 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.