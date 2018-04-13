İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde eş zamanlı düzenlediği gösterileri dağıtmak isteyen İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.
Müdahale sırasında şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi.
Batı Şeria'da Ramallah'la birlikte Nablus kenti ve çeşitli beldelerde de benzer gösteriler düzenlendi.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
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