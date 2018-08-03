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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Nablus kentine bağlı Kefer Kadum köyündeki gösterilere müdahalesinde Filistinli bir genç plastik mermiyle yaralanırken çok sayıda Filistinli de atılan gazdan etkilenerek zor anlar geçirdi.

İsrail askerleri, Ramallah yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinli protestoculara karşı da plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra plastik veya gerçek mermilerle müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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