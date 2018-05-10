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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

BEYTÜLLAHİM (AA) – İsrail askerleri, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Onlarca Filistinli, Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle, Beytullahim kentinde bulunan Ebu Guneym Dağı üstünde inşa edilen Har-Homa Yahudi yerleşim birimine doğru yürüyüşe geçti.

Filistinli göstericiler, İsrail'in kuruluş yıllarında göçe zorladığı yaklaşık bir milyon Filistinlinin geri dönüş hakkının verilmesi ve İsrail işgalinin sona ermesi taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Göstericilerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyen İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti. bulundu.

Olayda şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil işgal altındaki Batı Şeria Nekbe

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