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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin kuzey bölgesinde İsrail'in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek isteyen Filistinli göstericiler, İsrail askerleri ile temas noktası yakınlarında araba lastiklerini ateşe verdi.

Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, İsrail'in Gazze'de 62 Filistinliyi şehit etmesi ve binlercesini yaralamasını protesto etti.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı bomba kullanarak müdahale ettiği olayda şu ana kadar yaralanan olmadı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil işgal altındaki Batı Şeria

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