HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail askerlerinden Filistin mülteci kampına baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ramallah yakınlarındaki kampa yapılan baskında 13 Filistinli yaralandı, 9 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralandı, 9 Filistinli gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri bu sabah Ramallah yakınlarındaki El-Amari Filistin Mülteci Kampı'na baskın yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail askerlerinin saldırılarında 13 Filistinli yaralandı.

Kamp sakinleri birçok eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 9 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

- Batı Şeria'da 11 gözaltı

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 11 Filistinlinin "terör faaliyetlerine" katıldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Silopili öğrencilerin bisiklet keyfiSilopili öğrencilerin bisiklet keyfi
'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil mülteci kampı

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.