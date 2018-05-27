HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"İsrail askerlerinin ihlallerinin belgelenmesine engel olmak ırkçılıktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 01:11 | Son Güncelleme

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli gazetecilerin, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısını "ırkçılık" olarak nitelendirdi

RAMALLAH (AA) - Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli basın mensuplarının, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısını "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Sendika Sözcüsü Ömer Nezzal imzasıyla yapılan açıklamada, yarın İsrail Meclisinde görüşülmesi beklenen bu ırkçı yasa tasarısının, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçların yasallaştırılması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağı bir zamanda böyle bir tasarının gündeme getirildiğine dikkati çeken Nezzal, Filistinli gazetecilerin, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısıyla, işgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiğini ve bu kanun aracılığıyla cezadan ve uluslararası adaletten kurtulmak istendiğini" ifade etti.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltıFirari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistinli Gazeteciler Sendikası

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.