"İsrail askerlerinin ihlallerinin belgelenmesine engel olmak ırkçılıktır"

RAMALLAH (AA) - Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli basın mensuplarının, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısını "ırkçılık" olarak nitelendirdi.
Sendika Sözcüsü Ömer Nezzal imzasıyla yapılan açıklamada, yarın İsrail Meclisinde görüşülmesi beklenen bu ırkçı yasa tasarısının, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçların yasallaştırılması anlamına geldiğini belirtti.
İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağı bir zamanda böyle bir tasarının gündeme getirildiğine dikkati çeken Nezzal, Filistinli gazetecilerin, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısıyla, işgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiğini ve bu kanun aracılığıyla cezadan ve uluslararası adaletten kurtulmak istendiğini" ifade etti.
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