İsrail askerlerinin sağlık personelini hedef alması

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bir ilk yardım görevlisinin Gazze sınırında görevini yaparken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.
ICRC Gazze Müdürü Guislain Defurne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kızılayında çalışan bir ilk yardım görevlisinin sınır bölgesinde yaralıları tahliye ettiği sırada bacağından vurulmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.
Defurne, ilk yardım görevlisinin çok net bir şekilde görüldüğünü ve üzerindeki Kızılay üniformasıyla ilk yardım aracının yanında durduğunu belirtti.
Artan şiddet olaylarında sağlık hizmetlerinin sorunsuz şekilde verilmesinin azami ehemmiyet arz ettiğine dikkati çeken Defurne, ICRC'nin, tarafsız bir ara bulucu olarak, sivillere yönelik şiddetin azaltılması ve sağlık personelinin görevini güvenli bir ortamda ifa etmesi için yetkili makamlarla güvenlik güçleri arasında açık bir diyalog yürütmeye özen gösterdiğini kaydetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2'si çocuk, 1'i sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!
Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum