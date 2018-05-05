İsrail askerlerinin sağlık personelini hedef alması

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bir ilk yardım görevlisinin Gazze sınırında görevini yaparken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

ICRC Gazze Müdürü Guislain Defurne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kızılayında çalışan bir ilk yardım görevlisinin sınır bölgesinde yaralıları tahliye ettiği sırada bacağından vurulmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Defurne, ilk yardım görevlisinin çok net bir şekilde görüldüğünü ve üzerindeki Kızılay üniformasıyla ilk yardım aracının yanında durduğunu belirtti.

Artan şiddet olaylarında sağlık hizmetlerinin sorunsuz şekilde verilmesinin azami ehemmiyet arz ettiğine dikkati çeken Defurne, ICRC'nin, tarafsız bir ara bulucu olarak, sivillere yönelik şiddetin azaltılması ve sağlık personelinin görevini güvenli bir ortamda ifa etmesi için yetkili makamlarla güvenlik güçleri arasında açık bir diyalog yürütmeye özen gösterdiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2'si çocuk, 1'i sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

