İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

REFAH (AA) - Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Biri gönüllü sağlık görevlisi 3 Filistinlinin naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Refah kentindeki Bilal bin Rabah ve Bedir camilerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Abdullah el-Kıtati (22), Ali el-Alul (55) İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu dün şehit olmuştu.
İsrail askerlerinin dünkü saldırısı sırasında ağır yaralanan Ahmed Ebu Luli (40) isimli Filistinli ise bugün şehit olmuştu.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla kişi şehit oldu.
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